В субботу в Петербурге пройдут кратковременные дожди

В субботу, 5 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Однако днем могут пройти кратковременные дожди. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
По прогнозу синоптиков, этой ночью столбики термометров в городе поднимутся до +12…+14 градусов. Днем воздух прогреется до +18…+20 градусов.
Ветер будет дуть с юга со скоростью 2-4 м/с. Атмосферное давление понизится и составит 758 мм рт. ст.
Ранее Гидрометцентр предупредил о заморозках в некоторых регионах России.
Фото: pixabay.com
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