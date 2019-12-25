В субботу в Петербурге пройдут кратковременные дожди

Температура воздуха в этот день прогреется до +18…+20 градусов.

В субботу, 5 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Однако днем могут пройти кратковременные дожди. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

По прогнозу синоптиков, этой ночью столбики термометров в городе поднимутся до +12…+14 градусов. Днем воздух прогреется до +18…+20 градусов.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 2-4 м/с. Атмосферное давление понизится и составит 758 мм рт. ст.

Ранее Гидрометцентр предупредил о заморозках в некоторых регионах России.

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