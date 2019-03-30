В субботу в Петербурге пройдет "Час Земли"

Более, чем на 40 сооружениях, отключат подсветку.

В субботу, 28 марта, по всему миру пройдет "Час Земли". К экологической акции, направленной на разумное использование ресурсов планеты, также присоединится СПб ГБУ "Ленсвет". Подробности рассказала пресс-служба предприятия.

На один час — с 20:30 до 21:30 — отключат архитектурно-художественную подсветку более 40 знаковых зданий и сооружений Петербурга. Световое оформление временно пропадет на Петропавловской крепости, стрелке Васильевского острова, Эрмитаже, Троицком соборе, телебашне, Казанском кафедральном соборе. Также это коснется и мостов — Дворцового, Большеохтинского, Благовещенского и Биржевого. В темноту погрузятся фасады зданий близ акватории Большой Невы от Троицкого до Благовещенского мостов.



Акция также пройдет и в Кронштадте. На час там отключат подсветку зданий центральных улиц — Советской и на проспекте Ленина.

В пресс-службе напомнили, что "Час Земли" — это не только отключение света и электрических приборов, но и призыв задуматься о сохранности окружающей среды. Прежде всего акция имеет символический характер.

В 2019 году в акции приняли участие более 2 млрд людей по всему миру. Также не остался в стороне и Петербург.

Фото: pixabay.com