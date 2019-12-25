В субботу в Петербурге прогремит гроза

Утром и днем в городе будут идти дожди.

В субботу, 25 июля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. При этом утром и днем в городе пройдут дожди. Во второй половине дня возможна гроза. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха в ночное время поднимется до +12…+14 градусов. Днем потеплеет до +16…+18 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-4 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться и составит 756 мм рт. ст.

Ранее Колесов рассказал о погоде в Петербурге в августе.

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