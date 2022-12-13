В субботу из-за лжеминеров из клуба "Гигант Холл" эвакуировали более 300 человек

В этот день в клубе проходил молодежный фестиваль "Мир рок май".

Накануне, 13 мая, злоумышленник "заминировал" клуб на Кондратьевском проспекте. Из "Гигант Холла" эвакуировались 317 человек.

По информации Piter.tv, на место случившегося приехали полицейские. Они проверили объект, но ничего опасного не нашли. Сообщение лжеминера оказалось ложным.

Добавим, что в этот день в клубе проходил молодежный фестиваль "Мир рок май".

Стражи порядка устанавливают личность злоумышленника. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: на Земской улице произошел пожар на стройке.

Фото: Pxhere