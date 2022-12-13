На Земской улице произошел пожар на стройке

Пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС.

Сегодня утром, 14 мая, в Красносельском районе произошел пожар на строительной площадке. На Земской улице вспыхнул дом № 28. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Очевидцы позвонили в службу "112" в 11:24. Выяснилось, что пламя охватило всю кровлю на площади 600 "квадратов".

В 11:38 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Объект тушат 25 спасателей и пять спецмашин.

Сведения о пострадавших не поступали.

Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv