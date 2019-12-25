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В стационары Петербурга привезли еще 413 пациентов с COVID-19
Сегодня, 16:29
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В стационары Петербурга привезли еще 413 пациентов с COVID-19

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Свободный коечный фонд на сегодняшний день составляет 36%.

За минувшие сутки в больницы Петербурга поступили 413 пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Об этом Piter.tv сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией 24 октября.

В городе работают 18 стационаров, в которых проходят лечение больные ковидом. В больницах сегодня лежат 7,6 тыс. пациентов. Свободный коечный фонд составляет 36%. В реанимации находятся 744 человека. Еще 398 подключено к аппаратам ИВЛ. Карантин соблюдают более 4,4 тыс. горожан.  

За сутки почти 3,3 тыс. петербуржцев заболели COVID-19, скончались еще 69 пациентов. Власти города призывают петербуржцев привиться. Записаться на прививку можно по номеру "122". 

Фото: Piter.tv

Теги: здоровье, ковидная статистика, оперативный штаб, число заболевших
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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