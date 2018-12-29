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В середине недели в Петербурге потеплеет до нуля
Сегодня, 9:34
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nastya960

В середине недели в Петербурге потеплеет до нуля

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Также ожидается снег.

В Петербурге в середине недели пришло потепление. Днем столбик термометра сможет подняться до нуля градусов. Об этом сообщают городские синоптики.

Утро в Северной столице началось с минус двух градусов и ветра со скоростью до 4 метро в секунду. К обеду станет теплее, возможно, пойдет снег.

Подобная погода будет держаться еще несколько дней, на выходных метеорологи обещаю +1. Однако, снегопады на этом не заканчиваются и Петербург еще сможет побить все снежные рекорды последних лет.

Фото: Piter.TV

 

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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