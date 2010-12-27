  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мокрый снег и ветер стоит ждать петербуржцам в среду
Сегодня, 10:36
163
Alena_Zinovieva

Мокрый снег и ветер стоит ждать петербуржцам в среду

0 0

Воздух в течение дня прогреется до плюс 1-3 °С.

В середине рабочей недели в Петербург вернется сильный ветер. Кроме того, в среду, 20 февраля, стоит ожидать обильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По словам синоптиков, мокрый снег и дождь стоит ожидать во второй половине дня. Ветер сегодня будет дуть с северо-запада со скоростью 3-5 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Температура воздуха 20 февраля прогреется до плюс 1-3 °С.

Ранее мы писали, что "грязные" автомобили больше не смогут проезжать по центру Петербурга.

Фото: pixabay.com

Теги: осадки, погода, погода в спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Оставить комментарий