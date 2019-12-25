Тепло и без осадков будет в Петербурге 29 сентября

Температура воздуха в этот день поднимется до +11…+13 градусов.

В среду, 29 сентября, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует центральная часть антициклона. Он сохранит в городе облачную с прояснениями погоду, обойдется без дождей. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров в городе покажут +11…+13 градусов, в Ленобласти +9…+14. Ветер подует с юго-востока со скоростью 1-6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 777 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

Ранее ночью на набережной реки Фонтанки тушили полыхающий подвал.

Фото: Instagram / moony_mermaid