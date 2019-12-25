Ночью на набережной реки Фонтанки тушили полыхающий подвал

С огнем боролись 17 спасателей и четыре единицы спецтехники.

В ночь на 29 сентября в центре Петербурга произошел пожар. В двухэтажном здании на набережной реки Фонтанки воспламенилось подвальное помещение площадью 10 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 1:53. С огнем боролись 17 спасателей и четыре единицы спецтехники. В 2:27 пожар удалось ликвидировать. О пострадавших и причинах случившегося не сообщается.

Ранее двое мужчин погибли при пожаре в квартире на проспекте Кузнецова.

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