В среду в Петербург вернется сентябрьское тепло

Весь день будут идти кратковременные дожди.

В среду, 28 октября, синоптическую ситуацию в Петербурге будет формировать уходящий на восток атмосферный фронт. Его стараниями в городе ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, температура воздуха сегодня останется существенно выше положенных для конца октября значений. В город вернется сентябрьское тепло. Столбики термометров в этот день поднимутся до +10…+12 градусов. В Ленобласти ожидается +8…+13 градусов.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

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Фото: pixabay.com