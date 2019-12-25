Петербургский ЗакС рассмотрит законопроект о внесении изменений в Генплан города

Депутаты хотят защитить город от "строительного хищничества".

Законодательное собрание Петербурга рассмотрит законопроект о внесении изменений в Генеральный план города. Об этом сообщила пресс-служба парламента 1 марта. Проект закона внесла постоянная комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам.

Генплан представляет из себя стратегию развития города: описание функциональных зон, основные задачи и мероприятия, сведения о планируемых для размещения объектах и реконструкциях. По словам председателя ЗакСа, законопроект будет нацелен на то, чтобы защитить город от "строительного хищничества". Депутаты хотят, чтобы решение о строительстве того или иного объекта в зоне зеленых насаждений выносили они, с учетом мнения жителей.

Из тех же соображений обоснование всех пунктов Генерального плана объявляется обязательным. Если в проекте указано строительство нового жилого комплекса, торгового центра, офисного пространства, автостоянки – докажите целесообразность постройки этого объекта, насколько он нужен городу и не ухудшит ли качество жизни петербуржцев в плане транспортной и социальной инфраструктуры, экологической обстановки. сказал Вячеслав Макаров.

Напомним, что расчетный срок генплана Петербурга истекает 1 марта 2021-го года, то есть уже сегодня. Прогнозируемый период — до 2025-го года. Это не означает, что строительство будет приостановлено, однако новый Генплан еще не приняли.

Фото: Piter.TV