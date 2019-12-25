  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В среду в Петербурге будет солнечно и морозно
Сегодня, 8:08
153
Alena_Zinovieva

В среду в Петербурге будет солнечно и морозно

0 0

Температура воздуха составит -2…-4 градусов.

В среду, 9 декабря, синоптическую ситуацию в Петербурге будет формировать уже хорошо знакомый горожанам антициклон. Он сохранит малооблачную и сухую погоду. Температура воздуха останется на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня столбики термометров покажут -2…-4 градусов. В Ленобласти ожидается -1…-6 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 774 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

Ранее в Роспотребнадзоре дали прогноз по ситуации с коронавирусом в январе.

Фото: pixabay.com

Теги: михаил леус, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии