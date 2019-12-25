Горелов ради безопасности предлагает провести праздники дома.

В Роспотребнадзоре дали прогноз по ситуации с коронавирусом в январе. С заявлением выступил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Александр Горелов. Его слова приводит "360".

Он считает, что в январе в ситуации с пандемией возможны два сценария. Первый — если граждане продолжат соблюдать ограничения, то эпидемиологический процесс в стране стабилизируется. Если же россияне пренебрегут ограничениями, то может случиться "откат к прежним значениям". Это возможно, если граждане будут участвовать в массовых мероприятиях, перестанут носить маски и держать социальную дистанцию.

Горелов ради безопасности предлагает провести праздники дома и не ходить в гости, не посещать общественные места и не ездить на общественном транспорте.

Ранее Роспотребнадзор прокомментировал вспышку неизвестной болезни в Индии.

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