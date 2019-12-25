Роспотребнадзор прокомментировал вспышку неизвестной болезни в Индии

Роспотребнадзор исключил попадание неизвестной болезни из Индии в Россию. С заявлением выступила пресс-служба ведомства, пишут "РИА Новости".
Накануне в индийском южном штате Андхра-Прадеш зафиксировали вспышку неизвестного заболевания.
В России случаев массового заболевания с подобными симптомами не отмечалось.
цитата из сообщения Роспотребнадзора
Отмечается, что регулярное авиасообщение России с Индией до сих пор не возобновлено. Гражданам РФ, которые пребывают в Индии, рекомендуют пить воду только из бутылок и соблюдать гигиену во время приёма пищи.
Ранее мы писали, что на юге Индии госпитализировали около 500 человек из-за неизвестной болезни.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все