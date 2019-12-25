Роспотребнадзор прокомментировал вспышку неизвестной болезни в Индии

Регулярное авиасообщение России с Индией до сих пор не возобновлено.

Роспотребнадзор исключил попадание неизвестной болезни из Индии в Россию. С заявлением выступила пресс-служба ведомства, пишут "РИА Новости".

Накануне в индийском южном штате Андхра-Прадеш зафиксировали вспышку неизвестного заболевания.

В России случаев массового заболевания с подобными симптомами не отмечалось. цитата из сообщения Роспотребнадзора

Отмечается, что регулярное авиасообщение России с Индией до сих пор не возобновлено. Гражданам РФ, которые пребывают в Индии, рекомендуют пить воду только из бутылок и соблюдать гигиену во время приёма пищи.

Ранее мы писали, что на юге Индии госпитализировали около 500 человек из-за неизвестной болезни.

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