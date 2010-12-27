В среду, 10 июля в Центральном районе проведут испытания теплосетей

В Петербурге продолжается подготовка тепловых сетей к новому отопительному сезону.

Как сообщили Piter.TV в "Теплосети Санкт-Петербурга", в среду, 10 июля пройдут масштабные испытания тепловых сетей в Центральном районе города. При обнаружении опасности в зонах испытаний следует сообщить об проблемах в городской мониторинговый центр (тел. 004, 112) и соблюдать правила безопасности.

Зона испытаний в Центральном районе:

1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я Советские, Артиллерийская, Восстания, Гагаринская, Гангутская, Дегтярная, Евгеньевская, Жуковского, Захарьевская, Инженерная, Исполкомская, Кавалергардская, Караванная, Кирилловская, Кирочная, Конная, Короленко, Красного Текстильщика, Лафонская, Марата, Маяковского, Моисеенко, Моховая, Мытнинская, Некрасова, Новгородская, Одесская, Оружейника Федорова, Очаковская, Пестеля, Потемкинская, Пушкинская, Радищева, Рылеева, Смольного, Старорусская, Таврическая, Тверская, Тульская, Александра Невского, Фурштатская, Херсонская, Чайковского, Чехова, Шпалерная, Ярославская, проспекты Бакунина, Греческий, Лиговский, Литейный, Невский, Смольный, Суворовский, Чернышевского, переулки Басков, Виленский, Госпитальный, Гроднинский, Дегтярный, Калужский, Ковенский, Манежный, Мелитопольский, Митавский, Озерной, Кваренги, Ульяны Громовой, Перекупной, Саперный, Солдатский, Соляной, Ставропольский, Таврический, Фуражный, набережные Воскресенская и Синопская, площади Лафонская, Преображенская, Растрелли, Старорусская, Некрасовский сад, Смольный проезд, территория сада им. Чернышевского Н.Г.

"Теплосеть" напоминает: в случае, если вы обнаружите повреждения коммуникации, не приближайтесь к месту вытекания воды, не заходите за ограждение, предупреждающие знаки, линию оцепления. А также не подходите к машине, если она оказалась припаркована в зоне разлива.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что рабочий получил ожог ног во время прорыва трубы на Доблести.

Фото: pixabay.com

"Теплосеть Санкт-Петербурга"