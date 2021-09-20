В Петербурге страховщики большинство возмещений по ОСАГО выдают деньгами

На такой шаг страховщики пошли из-за серьезных штрафов, которые наступают в случае, если ремонтная станция не укладывается в 30 дней.

Страховые компании в Петербурге почти полностью перешли на выплаты по ОСАГО в деньгах из-за проблем с поставками запчастей. Об этом сообщил председатель комитета автострахования Союза страховщиков Петербурга и Северо-Запада Александр Баклушин.

Он пояснил, что по закону ремонтные станции должны выполнять работу за 30 дней. Однако из-за проблем с поставками запчастей сделать всё в срок не получается, поэтому страховые перешли почти полностью на форму возмещения деньгами.

На такой шаг страховщики пошли из-за серьезных штрафов, которые наступают в случае, если ремонтная станция не укладывается в 30 дней.

При этом в Петербурге стоимость ОСАГО выросла на 30%.

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