В состав «Динамо» взяли Максима Соловьёва

По информации официального сайта клуба «Динамо» Максим Соловьёв подписал полноценный контракт.

38-летний защитник заключил одностороннее соглашение на один год. Хоккеист дважды выигрывал кубок Гагарина. В предыдущем сезоне, Максим набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности "+6" и 8 минутах штрафа. В играх плей-офф Максим Соловьёв выходил на лёд в 6 матчах. Ранее Максим защищает «Динамо» с 2010 года. Хоккеист будет выступать по номеру «50». Ранее

Напоминаем, что Соловьев является воспитанником московского клуба ЦСК. Свою хоккейную карьеры Максим начал в 1997 и пока нет сведений о ее завершении.

