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В состав «Динамо» взяли Максима Соловьёва
Сегодня, 18:55
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polinakravchenko
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В состав «Динамо» взяли Максима Соловьёва

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По информации официального сайта клуба «Динамо» Максим Соловьёв подписал полноценный контракт.

38-летний защитник заключил одностороннее соглашение на один год. Хоккеист дважды выигрывал кубок Гагарина. В предыдущем сезоне, Максим набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности "+6" и 8 минутах штрафа. В играх плей-офф Максим Соловьёв выходил на лёд в 6 матчах. Ранее Максим защищает «Динамо» с 2010 года. Хоккеист будет выступать по номеру «50». Ранее

Напоминаем, что Соловьев является воспитанником московского клуба ЦСК. Свою хоккейную карьеры Максим начал в 1997 и пока нет сведений о ее завершении.
 

Теги: динамо , спорт , хоккей
Категории: Лента новостей Спорт Хоккей

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