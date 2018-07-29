В интернете за 500 рублей продают билеты на Парад ВМФ

Обычно билеты на этот праздник не продают.

В социальной сети "ВКонтакте" начали продавать пригласительные билеты на Парад ВМФ, который состоится 28 июля в Петербурге. Соответствующую запись 24 июля опубликовало сообщество " Парнас Сити | Барахолка | Северная Долина".

Стоимость одного билета составила 500 руб. Его владелец сможет попасть на парад в Кронштадте.

Распространением таких пригласительных билетов занимался отдел организационной работы. Обычно они расходятся по ветеранским и общественным организациям, и только лишь оставшиеся отправляются к петербуржцам.

Напомним, что в 2019 году День ВМФ отмечают 28 июля. Всего в нем примут участие 40 кораблей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что китайский эсминец "Си Ань" пришвартовался к набережной Лейтенанта Шмидта.

Фото: visit-petersburg.ru; Парнас Сити | Барахолка | Северная Долина / ВКонтакте