Во "ВКонтакте" появились стикеры с почтальоном Печкиным и Матроскиным

Официальный стикерпак уже доступен для скачивания, всего в подборке 28 картинок.

В социальной сети "ВКонтакте" появился новый стикерпак с героями мультфильма "Простоквашино". Об этом сообщила пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".

На стикерах изображены кот Матроскин, Шарик, Дядя Фёдор, почтальон Печкин, Галчонок, Папа и Мама и новые герои – Тама-Тама и Вера Павловна. Все герои показывают различные эмоции: злость, радость, удивление и другие. Самые смешные стикеры с почтальоном Печкиным, Шариком и Матроскиным. Официальный стикерпак уже доступен для скачивания, всего в подборке 28 картинок.

На экран вышли 19 серий мультсериала "Простоквашино". В 20-й серии "Возвращения в Простоквашино" появится новый герой.

Фото: Союзмультфильм