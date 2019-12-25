В следующем году новые жители смогут заселиться в Кондратьевский жилмассив

Городские очередники смогут получить квартиры в историческом квартале города.

Стало известно, что строители завершают капитальный ремонт Кондратьевского жилмассива. Он проходит в рамках целевой программы "Молодежи — доступное жилье". Городские очередники смогут получить квартиры в историческом квартале города, рассказали в пресс-службе жилищного комитета.

Передавать квартиры в девяти корпусах планируют в мае-сентябре 2022 года. На сегодняшний день специалисты заканчивают прокладку инженерных сетей в квартирах, а в двух корпусах рабочие заканчивают отделку. Во второй половине следующего года будут заселять в остальные квартиры. Сейчас там ремонтируют фасад, оконные проемы, прокладывают внутриквартальные инженерные сети, готовят оборудование тепловых пунктов.

Напомним, Кондратьевский жилмассив или "Сороковые корпуса" были построены на рубеже 20-30-х годов прошлого столетия. Тогда в новые дома заселяли молодежь, так же как и в наши дни. Добавим, что внешний облик корпусов сохранили в первозданном виде, оконные рамы имеют оригинальную расстекловку, будет сохранена и заложенная проектом 1929 года планировка квартала.

Ранее в Петербурге пройдет капремонт еще одного дома Кондратьевского жилмассива в Калининском районе. Объявлен соответствующий тендер с максимальной ценой контракта в 278,2 миллиона рублей.

Фото: пресс-служба Смольного