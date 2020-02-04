В следующем году более тысячи старых лифтов заменят в петербургских парадных

Число лифтов, которые заменят, с выросло 83 до 1 200 штук.

В субботу, 18 сентября, стало известно, что в 2022 году план по ремонту лифтов Петербурга ждут изменения. Так, согласно документу, число новых подъемных механизмов будет увеличено до 1 200. Об этом рассказал генеральный директор "Фонда — регионального оператора капитального ремонта общего имущества в МКД" Петр Погребняк в беседе с "Невскими новостями".

По словам Погребняка, в новой редакции краткосрочного плана список лифтов, подлежащих замене, увеличится почти в 15 раз. Прежняя версия документа не учитывала большое количество устаревшего и изношенного оборудования. Так, число лифтов, которые заменят, с 83 выросло до 1 200. До конца 2021 года фонду предстоит закончить ремонт 1 171 механизма в 289 домах Петербурга.

Ранее стало известно о массовых жалобах россиян на сломанные лифты в жилых домах.

Фото: pexels