В сквере Перинатального центра появилась скульптура "Ожидание новой жизни"

Композиция символизирует ожидание ребенка – она станет талисманом для будущих мам.

В сквере у акушерского приемного отделения Перинатального центра Педиатрического университета возвели скульптуру "Ожидание новой жизни". Об этом пишет "Петербургский дневник".

Композиция символизирует ожидание ребенка – она станет талисманом для будущих мам. Автором выступил председатель секции скульптуры Союза художников Северной столицы Олег Жениленко.

Кроме того, открытие скульптуры важно для врачей и студентов. Композиция считается воплощением таланта медика, участвующего в родах и отвечающего за здоровье детей.

На церемонии открытия присутствовали вице-губернатор Олег Эргашев, студенты и преподаватели университета.

Две тысячи малышей рождаются здесь, в Перинатальном центре. Город прикладывает максимум сил и средств, чтобы университет развивался, а молодые родители и их дети были счастливыми. Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга

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Фото: "Петербургский дневник" (Роман Пименов)