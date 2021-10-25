В сквере Перинатального центра появилась скульптура "Ожидание новой жизни"

В сквере у акушерского приемного отделения Перинатального центра Педиатрического университета возвели скульптуру "Ожидание новой жизни". Об этом пишет "Петербургский дневник".
Композиция символизирует ожидание ребенка – она станет талисманом для будущих мам. Автором выступил председатель секции скульптуры Союза художников Северной столицы Олег Жениленко.
Кроме того, открытие скульптуры важно для врачей и студентов. Композиция считается воплощением таланта медика, участвующего в родах и отвечающего за здоровье детей.
На церемонии открытия присутствовали вице-губернатор Олег Эргашев, студенты и преподаватели университета.
Две тысячи малышей рождаются здесь, в Перинатальном центре. Город прикладывает максимум сил и средств, чтобы университет развивался, а молодые родители и их дети были счастливыми.
Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга
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Фото: "Петербургский дневник" (Роман Пименов)
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