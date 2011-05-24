В сквере Памяти высадили 11 именных деревьев в честь погибших участников СВО

Акция началась с минуты молчания.

В петербургском сквере Памяти на пересечении проспекта Непокоренных и улицы Амурской прошли торжественно-траурные мероприятия в честь погибших участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 21 октября.

Речь идет о посадке 11 именных мелколиственных лип, привезенных из питомника Липецкой области. Сама акция началась с минуты молчания.

Деревья высажены в память морских пехотинцев Степана Крюкова, Данилы Никифорова, Евгения Рафикова, Николая Елина, Дмитрия Чешина, Андрея Шаркова, Артема Говорухина, Сергея Кенса и командира группы спецназа ГРУ Андрея Лапина.

Первые именные деревья появились в Калининском районе в 2016 году, отметил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге одобрили право участникам СВО на первоочередный приём в государственных органах.

Фото: пресс-служба Смольного