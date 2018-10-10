В синагоге Петербурга зажгли первую свечу в честь начала Хануки

Раввин зажжег свечу на люльке подъемного крана.

В Северной столице 22 декабря в Большой хоральной cинагоге прошел праздник первой свечи. Об этом сообщил ТАСС.

Во дворе синагоги поставили девятисвечный светильник - шестиметровую Ханукию. Главный раввин города Менахем-Мендел Певзнер, чтобы зажечь первую свечу праздника.

Для гостей Хануки подготовили фейерверк, концерт музыкальной группы Mostov Band, традиционные блюда праздника и мастер-классы для детей.

Ранее мы рассказали, что губернатор поздравил исповедующих иудаизм петербуржцев с праздником.

Фото: sinagoga.jeps.ru