В синагоге Петербурга зажгли первую свечу в честь начала Хануки

В Северной столице 22 декабря в Большой хоральной cинагоге прошел праздник первой свечи. Об этом сообщил ТАСС.
Во дворе синагоги поставили девятисвечный светильник - шестиметровую Ханукию. Главный раввин города Менахем-Мендел Певзнер, чтобы зажечь первую свечу праздника.
Для гостей Хануки подготовили фейерверк, концерт музыкальной группы Mostov Band, традиционные блюда праздника и мастер-классы для детей.
Ранее мы рассказали, что губернатор поздравил исповедующих иудаизм петербуржцев с праздником.
Фото: sinagoga.jeps.ru
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