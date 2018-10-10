  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В синагоге Петербурга зажгли первую свечу в честь начала Хануки
Вчера, 22:47
253
arteliseev

В синагоге Петербурга зажгли первую свечу в честь начала Хануки

0 0

Раввин зажжег свечу на люльке подъемного крана.

В Северной столице 22 декабря в Большой хоральной cинагоге прошел праздник первой свечи. Об этом сообщил ТАСС.

Во дворе синагоги поставили девятисвечный светильник - шестиметровую Ханукию. Главный раввин города Менахем-Мендел Певзнер, чтобы зажечь первую свечу праздника.

Для гостей Хануки подготовили фейерверк, концерт музыкальной группы Mostov Band, традиционные блюда праздника и мастер-классы для детей.

Ранее мы рассказали, что губернатор поздравил исповедующих иудаизм петербуржцев с праздником.

Фото: sinagoga.jeps.ru

Теги: евреи, иудаизм, синагога, ханука
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 0:06

Славяне Дети Богов ...

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии