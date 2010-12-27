Беглов поздравил петербуржцев-иудаистов с Ханукой

Губернатор обратился к евреям Петербурга.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил представителей еврейской религиозной общины с Ханукой. Его поздравление в воскресенье опубликовано на сайте Смольного.

Один из главных своих праздников исповедующие иудаизм отмечают с 22 по 29 декабря.

Градоначальник отметил, что Ханука является символом "стремления к свободе и справедливости, сохранению национальной культуры, нравственных идеалов и традиций". Беглов пожелал отмечающим этот праздник петербуржцам крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Ранее мы сообщали, что глава города хочет реорганизовать петербургские библиотеки на финский манер.

Фото: Википедия / YB13D