В штате Теннесси впервые с 2009 года казнили заключенного

Его умертвили посредством смертельной инъекции.

В четверг, 9 августа, власти американского штата Теннеси впервые с 2009 года привели в исполнение смертную казнь. Внутривенную инъекцию ввели 59-летнему Билли Рэю Айрику, который в 1985 году изнасиловал и убил семилетнюю девочку. Об этом сообщает газета Tennessean.

Сердце заключенного остановилось в 19:48 по местному времени (в 03:48 по московскому). Последними словами приговоренного к смертной казни были: "Я только хочу сказать, что мне действительно жаль. И это… это все".

Отметим, что Айрик подавал иск в Верховный суд США об отсрочке казни. Однако за несколько часов до исполнения приговора ему отказали. В течение своего 32-летнего заключения осужденный не раз просил об отсрочке, ссылаясь на психическое нездоровье. Последний раз суд пошел ему навстречу в 2014 году.

Казнь Айрика стала 133-й по счету в Теннеси с 1916 года. В октябре и декабре этого года приведутся в исполнение еще два смертных приговора.

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