В школе у Новой Голландии выставили на улицу забытую обувь учеников

Это обувь с прошлого года, которую родители и дети так и удосужились забрать.

Родители обнаружили вещи своих детей выставленными из школы на улицу в Адмиралтейском районе Петербурга. Директор образовательного учреждения заявила, что она — за соблюдение чистоты, а хранение вещей в функционал школы не входит. Об этом сообщила "Фонтанка".

Как рассказала петербурженка, вещи вынесли из школы №238, которая находится напротив "Новой Голландии". Вещи находятся прямо на земле рядом с помойкой. Родителей в школу не пускают, поэтому они просто вынуждены копаться в груде вещей, чтобы найти свою обувь.

Директор школы № 238 Тамара Ермилова объяснила свой поступок. Она рассказала, что это школьная сменка, которую дети носили с сентября 2019 по март 2020 года.

Чистотой она не блистала и не соответствовала никаким санитарным нормам. Тамара Ермилова, директор школы

Родителей и учеников много раз просили забрать обувь. Осознав бесполезность напоминаний, директор приняла решение — очистить здание. Директор напомнила, что школа не камера хранения и пусть родители не думают, что в обязанности школы входит хранить их личное имущество.

В школах Петербурга начали дежурить врачи из поликлиник.

Фото: Фонтанка