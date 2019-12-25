В школах Петербурга начали дежурить врачи из поликлиник

Медики будут проводить утреннюю термометрию и следить за состоянием детей в течение дня.

В петербургские школы привлекли медиков из городских поликлиник, чтобы те сопровождали образовательный процесс. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора города Олега Эргашева.

Отмечается, что медики будут дежурить в школах в первые недели обучения: пока сохраняются риски распространения коронавируса, врачи будут проводить "утренние фильтры" с измерением у детей температуры. Школьников с подозрением на ОРВИ или с симптомами не допустят на уроки. Кроме того, в течение дня врачи будут вести наблюдение за состоянием здоровья учеников и экстренно реагировать при проявлении признаков ОРВИ. "Подозреваемого" в заболевании ребенка изолируют в медицинский кабинет и расскажут о случившемся родителям.

Также в школах усиленно проветривают, кварцуют и убирают помещения.

Ранее мы писали, что новая школа на 1175 мест открылась в Мурино.

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