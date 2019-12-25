Новая школа на 1175 мест открылась в Мурино

Во вторник, 1 сентября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в торжественном открытии новой четырехэтажной школы в составе Муринского центра образования №4. Всего в здании разместят 47 классов, в которых будут обучаться 1175 учеников. Об этом сообщила пресс-служба ГК "Полис Групп".
Отметим, что учреждение возведено в рамках "Стимул". Его разместили на территории ЖК "Краски лета".
Помещения оборудованы для преподавания труда, моделирования, художественной лепки. Кроме того, на базе школы в скором времени заработают хореографическая, музыкальная студии, мастер-классы по изобразительному искусству, театральная студия, кружок юного натуралиста.
Среди педагогического состава будет насчитываться 80 сотрудников.
Добавим, что здание было построено еще в декабре прошлого года. Всего при участии ГК "Полис Групп" на территории Ленинградской области возведено 3 здания образовательных учреждения.
Ранее мы рассказали о том, что школа в Толмачево обрела новые спортивный зал и столовую.
Фото: Пресс-служба ГК "Полис групп"
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