Новая школа на 1175 мест открылась в Мурино

Учреждение построено на территории ЖК "Краски лета".

Во вторник, 1 сентября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в торжественном открытии новой четырехэтажной школы в составе Муринского центра образования №4. Всего в здании разместят 47 классов, в которых будут обучаться 1175 учеников. Об этом сообщила пресс-служба ГК "Полис Групп".

Отметим, что учреждение возведено в рамках "Стимул". Его разместили на территории ЖК "Краски лета".

Помещения оборудованы для преподавания труда, моделирования, художественной лепки. Кроме того, на базе школы в скором времени заработают хореографическая, музыкальная студии, мастер-классы по изобразительному искусству, театральная студия, кружок юного натуралиста.

Среди педагогического состава будет насчитываться 80 сотрудников.

Добавим, что здание было построено еще в декабре прошлого года. Всего при участии ГК "Полис Групп" на территории Ленинградской области возведено 3 здания образовательных учреждения.

Ранее мы рассказали о том, что школа в Толмачево обрела новые спортивный зал и столовую.

Фото: Пресс-служба ГК "Полис групп"