Школа в Толмачево обрела новые спортивный зал и столовую

Во вторник, 1 сентября, в здании школы в поселке Толмачево открылась новая пристройка со спортивным, актовым залами, и столовой. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Луга - мой город" .
Линейку для первоклассников и одиннадцатиклассников открыли зампред регионального правительства Олег Малащенко и глава администрации Лужского района Юрий Намлиев.
Руководители поздравили всех присутствующих и вместе с педагогическим коллективом осмотрели здание.
Ранее мы рассказали о том, что первый мобильный технопарк "Кванториум" в Ленобласти готов принять учеников.
Фото: ВКонтакте / mivluge
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