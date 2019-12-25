Школа в Толмачево обрела новые спортивный зал и столовую

Помещения осмотрели представители администрации 47-ого региона.

Во вторник, 1 сентября, в здании школы в поселке Толмачево открылась новая пристройка со спортивным, актовым залами, и столовой. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Луга - мой город" .

Линейку для первоклассников и одиннадцатиклассников открыли зампред регионального правительства Олег Малащенко и глава администрации Лужского района Юрий Намлиев.

Руководители поздравили всех присутствующих и вместе с педагогическим коллективом осмотрели здание.

Ранее мы рассказали о том, что первый мобильный технопарк "Кванториум" в Ленобласти готов принять учеников.

Фото: ВКонтакте / mivluge