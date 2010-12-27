Из-за короткого замыкания из школы №181 эвакуировали 350 человек

В одной из школ Центрального района Петербурга первый учебный день сорвало короткое замыкание в столовой. До прибытия сотрудников МЧС из школы эвакуировали 350 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу.
По предварительной информации, в помещении кухни школы №181 произошло короткое замыкание в электропечи. Сработала АПС.
После проветривания помещений учебный процесс будет восстановлен.
В Петербурге к 1 сентября открыли двери десятки новых школ, детсадов и других социальных объектов.
Фото: Piter.TV
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