В Петербурге к 1 сентября откроются двери десятка новых школ, детсадов и других социальных объектов

Новые школы откроются в Петроградском, Красногвардейском и Выборгском районах.

В настоящее время сразу в нескольких районах Петербурга ведутся работы на различных социальных объектах. Врио губернатора Александр Беглов лично следит за исполнением поручений.

Более десяти важнейших социальных объектов появится в 2019 году в рамках адресной инвестиционной программы. В частности, речь идет о детских садах и школах. Цель проекта – построить максимально возможное количество необходимых учреждений за счет городского бюджета, а четкое планирование позволяет корректно распланировать траты на будущий финансовый год.

"Если мы понимаем, что сейчас по тем или иным причинам есть нехватка мест в детских садах и школах, то должны четко спланировать бюджет. Здесь важно выстроить проектное взаимоотношение с девелоперами, чтобы они понимали: строить дома в голом поле – варварство. Поэтому администрации приходится постоянно согласовывать проекты, при этом сопрягая ресурсы, идущие из частного бизнеса и городского бюджета", – объяснил ректор ЛГУ им А.С. Пушкина Станислав Еремеев.

С момента вступления в должность временного губернатора Александра Беглова прошло только десять месяцев. Однако за это время было сделано очень многое. Сам врио главы города не раз повторял, что люди имеют право и должны жить в комфортных условиях. Именно поэтому администрация борется с неблагонадежными застройщиками, пренебрегающими строительством социальных объектов.

"В Санкт-Петербурге большой дефицит школ, детских садов и медицинских учреждений. Я уже заявлял, что до 2025 года нам необходимо построить порядка 319 социальных объектов. Это очень важный для нас вопрос", – уточнил Александр Беглов.

Согласно официальным данным, из 24 строящихся объектов 10 уже сданы. Так, например, 1 сентября откроют свои двери новые школы в Красногвардейском, Петроградском и Выборгском районах. На Поэтическом бульваре откроется школа №110, на Муринской дороге начнет работу школа на 825 мест, а школа №91 на Введенской улице примет учеников после реконструкции.

Новые детские сады появились кварталах на Ленинском и Шуваловском проспектах, Морской набережной Васильевского острова и Южном шоссе. Также завершено строительство жилых многоэтажек на Новоколомяжском проспекте и в Колпино на улице Красных Партизан.

Конечно, несколько социальных объектов еще находятся в стадии строительства. Однако временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга заверил: вскоре инфраструктуру наладят во всех районах города.

"Мы будем строить хорошие школы, хорошие поликлиники и хорошие детские сады. Да, немножко нужно потерпеть, зато скоро у нас появится прекрасная социальная инфраструктура", – резюмировал Беглов.

Фото: gov.spb.ru