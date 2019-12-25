Школы Петербурга начнут использовать новые методики развития талантов, разработанные в «Сириусе»

В школах Петербурга будут использовать методики, отработанные в Образовательном центре «Сириус».

В Петербургских школах начнут использовать новые методики, разработанные в Образовательном центре "Сириус". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Руководитель образовательного фонда "Талант и успех", председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева отметила, что Санкт-Петербург является примером для других регионов в работе по развитию талантов каждого ребенка.

Был объявлен конкурс на выбор нескольких школ, которые уже в этом году начнут использовать новые методики. Работа по развитию программ и лучших практик для педагогов будет проводиться на базе "Сириуса" и "Зеркального".

Новые методики помогут улучшить качество образования в Петербурге и помогут детям развивать свои таланты.

Ранее сообщалось, что в школы, сады и колледжи Петербурга в День знаний пойдут почти миллион детей.

Фото: Piter.TV