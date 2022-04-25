В шести районах Петербурга завершена модернизация газовых котельных

Обновили 11 газовых котлоагрегатов.

Модернизацию 10 газовых котельных ГУП "ТЭК СПб" завершили в шести районах Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по энергетике 14 ноября.

Обновили 11 газовых котлоагрегатов. От этих котельных зависит теплоснабжение более 3,2 тыс. зданий, что составляет порядка 1,1 млн потребителей.

Большая часть модернизированного оборудования – паровые котлы, которые обеспечивают работу таких крупных источников, как Приморская, 2-я Пушкинская и 2-я Колпинская котельные.

Водогрейные котлы модернизированы на 4-й Красносельской котельной, 1-й Правобережной и Политехнической котельных. Еще восемь котлов находятся в высокой степени готовности, на трех идут подготовительные работы. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Всего до конца 2023 года модернизируют 22 котлоагрегата на котельных ГУП "ТЭК СПб". От них надежное тепло получат жители Красногвардейского, Московского, Невского, Пушкинского, Приморского, Выборгского и Калининского районов Петербурга и Тосненского – Ленобласти.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти заключено больше 30 тыс. договоров на догазификацию.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга