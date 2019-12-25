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В шести районах Дагестана из-за усиления ветра нарушено электроснабжение
Сегодня, 15:44
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lesjasap

В шести районах Дагестана из-за усиления ветра нарушено электроснабжение

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В ГУ МЧС не зафиксировали массовых разрушений в регионе.

В шести районах Дагестана из-за усиления ветра нарушено электроснабжение. Об этом журналистам ТАСС рассказали представители пресс-службы компании "Россети Северный Кавказ". По данным чиновников, нарушена подача в шести районах и двух городах.

Резкое ухудшение погодных условий В настоящее время зафиксированы отключения в Центральном, Хасавюртовском, Буйнакском, Бабаюртовском, Кумторкалинском, Кизлярском районах, а также в городах Южно-Сухокумске, Махачкале и пригороде столицы региона

пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ"

На данный момент непогоде противостоят 182 энергетика, которые распределены в состав 42 оперативных бригад. При этом мобилизовано 42 единицы спецтехники. Ведутся дежурные работы на объектах. В МЧС России отметили, что массовых разрушений на территории Махачкалы не зафиксировано. На данный момент известно о единичных случаях повреждения кровель и падении деревьев.

Правоохранители выехали на место взрыва неопознанной ракеты в Агульском районе Дагестана.

Фото: Pixabay.com

Теги: дагестан, ураган, электроснабжение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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