В ГУ МЧС не зафиксировали массовых разрушений в регионе.

В шести районах Дагестана из-за усиления ветра нарушено электроснабжение. Об этом журналистам ТАСС рассказали представители пресс-службы компании "Россети Северный Кавказ". По данным чиновников, нарушена подача в шести районах и двух городах.

Резкое ухудшение погодных условий В настоящее время зафиксированы отключения в Центральном, Хасавюртовском, Буйнакском, Бабаюртовском, Кумторкалинском, Кизлярском районах, а также в городах Южно-Сухокумске, Махачкале и пригороде столицы региона пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ"

На данный момент непогоде противостоят 182 энергетика, которые распределены в состав 42 оперативных бригад. При этом мобилизовано 42 единицы спецтехники. Ведутся дежурные работы на объектах. В МЧС России отметили, что массовых разрушений на территории Махачкалы не зафиксировано. На данный момент известно о единичных случаях повреждения кровель и падении деревьев.

Правоохранители выехали на место взрыва неопознанной ракеты в Агульском районе Дагестана.

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