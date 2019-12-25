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Правоохранители выехали на место взрыва неопознанной ракеты в Агульском районе Дагестана
Сегодня, 14:10
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matveyvn

Правоохранители выехали на место взрыва неопознанной ракеты в Агульском районе Дагестана

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На место выехал глава села Чираг и местный участковый.

Взрывотехники ФСБ и МВД выехали на место взрыва неопознанной ракеты в Агульском районе Дагестана. Об этом сообщает "Интерфакс".

Сообщается, что будет проведена экспертиза. Силовики планируют установить, что за снаряд взорвался в Дагестане. В данный момент высказывается версия, что он мог прилететь из зоны конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Стоит отметить, что Агульский район находится довольно далеко от зоны военных действий.

На место выехал глава села Чираг и местный участковый. Они соберут обломки и передадут их силовикам.

Ранее в Дагестане школьный автобус попал в массовое ДТП.

Фото: pixabay.com

Теги: взрыв, дагестан, ракета
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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