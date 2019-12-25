Правоохранители выехали на место взрыва неопознанной ракеты в Агульском районе Дагестана

На место выехал глава села Чираг и местный участковый.

Взрывотехники ФСБ и МВД выехали на место взрыва неопознанной ракеты в Агульском районе Дагестана. Об этом сообщает "Интерфакс".

Сообщается, что будет проведена экспертиза. Силовики планируют установить, что за снаряд взорвался в Дагестане. В данный момент высказывается версия, что он мог прилететь из зоны конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Стоит отметить, что Агульский район находится довольно далеко от зоны военных действий.

На место выехал глава села Чираг и местный участковый. Они соберут обломки и передадут их силовикам.

Ранее в Дагестане школьный автобус попал в массовое ДТП.

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