После пожара в квартире-клоповнике на Народной нашли труп мужчины

Огонь разгорелся на кухне площадью 5 квадратных метров.

В воскресенье, 29 августа, в доме №82 на Народной улице произошел пожар. В однокомнатной квартире загорелась кухня площадью 5 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании поступила спасателям в 21:03. В 21:27 пожар был потушен. В сгоревшем помещении обнаружили труп мужчины. Как сообщили источники78.ru, предположительно, он был хозяином квартиры.

Соседи погибшего рассказали, что ему было 35 лет и жил он со своей 65-летней матерью. Не шумели никогда, но окружающим доставляли хлопот не мало. Жилище сына и матери сильно захламлено, от квартиры всегда неприятно пахло, лезли тараканы и клопы из-за антисанитарии. Соседи обращались в полицию, однако те ничем помочь не могли.

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Фото: Piter.TV