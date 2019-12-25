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В Ленобласти спасатели вывели из леса мужчину и двух женщин
Сегодня, 13:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти спасатели вывели из леса мужчину и двух женщин

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Инцидент произошел вечером 4 октября.

В Волховском районе Ленобласти спасателям пришлось выводить из леса заблудившихся грибников. Подробности появились в группе Аварийно-спасательной службы.

Инцидент произошел вечером 4 октября. Две женщины и мужчина пошли в лес в районе поселка Юги и благополучно заблудились. Спасатели отряда из Новой Ладоги оперативно нашли "потеряшек" и передали их обеспокоенным родственникам.

Ночью 5 октября в Петербурге госпитализировали парня, который отравился мухоморами.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: грибники, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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