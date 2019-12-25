В Ленобласти спасатели вывели из леса мужчину и двух женщин

Инцидент произошел вечером 4 октября.

В Волховском районе Ленобласти спасателям пришлось выводить из леса заблудившихся грибников. Подробности появились в группе Аварийно-спасательной службы.

Инцидент произошел вечером 4 октября. Две женщины и мужчина пошли в лес в районе поселка Юги и благополучно заблудились. Спасатели отряда из Новой Ладоги оперативно нашли "потеряшек" и передали их обеспокоенным родственникам.

Ночью 5 октября в Петербурге госпитализировали парня, который отравился мухоморами.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО