В сети вышел трейлер фильма "Охота на короля"

Премьера фильма состоится 31 августа.

Кинокомпания "Каропрокат" представила дублированный трейлер фильма "Охота на короля". Режиссером проекта выступил Кевин Гревье.

Сюжет расскажет историю группы наемных убийц, которые берутся за необычное задание. Им предстоит устроить охоту на самого опасного преступника по кличке "Король", от исхода которой будут зависеть их жизни.

В главных ролях сыграли Фрэнк Грилло, Стивен Дорфф, Мари Авгеропулос, Шэннон Кук-Чун и Эми Гроунинг. Премьера фильма состоится 31 августа.

Ранее Netflix представил новый трейлер третьего сезона "Ведьмака".

Видео: YouTube / Кинокомпания Каропрокат