В сети представлен трейлер картины про "русского Хатико"

Фильм "Пальма" появится в российских кинотеатрах с 4 июня 2020 года.

В интернете появился первый ролик будущей картины, снятой режиссером Александром Домогаровым-младшим ("Пиковая дама: Черный обряд"). В главных ролях снялись Виктор Добронравов, Владимир Ильин, Ян Цапник и многие другие.

Согласно сюжету, в конце 70-х годов, хозяин овчарки был вынужден оставить свое животное прямо на взлетной полосе аэропорта. Причиной этому стало отсутствие медсправки у питомца. Однако собака убежала от людей и каждый день стала встречать самолеты в надежде на возвращение хозяина.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер фильма с Эми Адамс в главной роли – "Женщина в окне".

Видео: Central Partnership / YouTube