Вышел трейлер новой картины с Эмми Адамс под название "Женщина в окне"

Премьера картины запланирована на 14 мая 2020.

В сети опубликован трейлер криминального детектива "Женщина в окне", где главную роль сыграла номинантка на премию "Оскар" Эми Адамс ("Боец", "Она", "Прибытие"). Картину снял режиссер Джо Райт ("Гордость и предубеждение", "Темные времена", "Солист").

В центре сюжета фильма женщина, страдающая агорафобией. В определенный момент он начинает шпионить за своими новыми соседями и однажды становится свидетельницей акта насилия.

Также в картине сыграли такие голливудские звезды, как Гари Олдман, Джулианна Мур. Энтони Маки, Уайатт Рассел, Брайан Тайри Генри, Лиза Колон-Зайас и другие. Премьера картины запланирована на 14 мая 2020.

Видео: YouTube / 20th Century Fox