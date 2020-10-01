В сети появился трейлер комедии "Вампиры против Бронкса"

Картина выходит в прокат 2 октября.

В четверг, 1 октября, стало известно о том, что Netflix опубликовал трейлер комедии "Вампиры против Бронкса". Ролик размещен на YouTube-канале потокового сервиса.

По сюжету подросткам из Нью-Йорка предстоит спасти свой район от банды вампиров. Главные роли получили Джейден Майкл, Грегори Диаз IV, Сара Гадон и Шей Уигэм. Также в фильме появится рэпер Method Man из Wu-Tang Clan.

Релиз фильма анонсирован на 2 октября.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер комедийного хоррора "Хэллоуин Хьюби" с Адамом Сэндлером.

Видео:Netflix/YT