В сети появился трейлер комедии "Вампиры против Бронкса"

В четверг, 1 октября, стало известно о том, что Netflix опубликовал трейлер комедии "Вампиры против Бронкса". Ролик размещен на YouTube-канале потокового сервиса.
По сюжету подросткам из Нью-Йорка предстоит спасти свой район от банды вампиров. Главные роли получили Джейден Майкл, Грегори Диаз IV, Сара Гадон и Шей Уигэм. Также в фильме появится рэпер Method Man из Wu-Tang Clan.
Релиз фильма анонсирован на 2 октября.
Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер комедийного хоррора "Хэллоуин Хьюби" с Адамом Сэндлером.
Видео:Netflix/YT
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