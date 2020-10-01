Опубликован трейлер комедийного хоррора "Хэллоуин Хьюби" с Адамом Сэндлером

Премьера фильма в стрим-сервисе Netflix состоится 7 октября.

В четверг, 1 октября, стало известно о том, что в сети появился трейлер комедийного хоррора "Хэллоуин Хьюби". Ролик опубликован на стриминговом сервисе Netflix.

Известно, что сценарий написан совместно Адамом Сэндлером и Тимом Херлихи. В сюжете история о городском неудачнике, который единственный противостоит опасным темным силам, проснувшимся в преддверии Хеллоуина. В главной роли Адам Сэндлер.

Премьера анонсирована на 7 октября.

Ранее мы сообщали о том, что HBO снимет сериал про молодого Альбуса Дамблдора.

Видео:Netflix/YT