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В сети появился трейлер игры "John Wick Hex" с Киану Ривзом 

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Пользователи возмутились "страшной" графике.

В пятницу, 20 сентября, в сети появился трейлер игры "John Wick Hex" с Киану Ривзом. Видео ролик опубликован на YouTube-канале IGN.

Пользователи возмутились "страшной" графике. 

По Джону Уику можно было сделать шутер от первого лица или от третьего. Который даже больше кайфа даст, а в итоге у нас стратегия. Как я помню, и стиль старых Telltale, только в 5 раз хуже

отмечают пользователи

Игра выйдет 8 октября 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер фильма "Тёмные воды" с Энн Хэтэуэй.

Видео:IGN

Теги: игра, киану ривз, культура
Категории: Лента новостей, Культура,

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