В пятницу, 20 сентября, в сети появился трейлер игры "John Wick Hex" с Киану Ривзом. Видео ролик опубликован на YouTube-канале IGN.
Пользователи возмутились "страшной" графике.
По Джону Уику можно было сделать шутер от первого лица или от третьего. Который даже больше кайфа даст, а в итоге у нас стратегия. Как я помню, и стиль старых Telltale, только в 5 раз хуже
отмечают пользователи
Игра выйдет 8 октября 2019 года.
Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер фильма "Тёмные воды" с Энн Хэтэуэй.
Видео:IGN
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