Фильм выйдет 22 ноября 2019.

В пятницу, 20 сентября, в сети появился трейлер фильма "Тёмные воды" с Энн Хэтэуэй. Видеоролик опубликован на YouTube-канале JoBlo Movie Trailers.

По сюжету корпоративный юрист раскрывает многолетнюю историю загрязнения окружающей среды химической компанией. В главных ролях также Марк Руффало, Уильям Джексон Харпер, Билл Пуллман и Тим Роббинс.

Фильм будет выпущен в ограниченном прокате на территории США 22 ноября 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что Google добавила в поиск пасхалки, посвященные юбилею сериала "Друзья".

Фото и видео:JoBlo Movie Trailers