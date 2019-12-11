Фильм выйдет 16 января 2020 года.

В среду, 11 декабря, стало известно о том, что в сети появился трейлер фильма о Холокосте "Песня имен" от Франсуа Жирара. Видеоролик опубликован на YouTube-канале ChannelParadiseGroup.

В сюжете история о двух молодых музыкантах, переживших Холокост. Внезапно один из них исчезает из жизни другого, и лишь через 40 лет выясняются обстоятельства произошедшего.

В главных ролях Клайв Оуэн, Тим Рот, Джона Хауэр-Кинг и Катрин МакКормак.

Фильм выйдет 16 января 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что в новой "Матрице" снимется звезда сериала "Охотник за разумом".

Видео:ChannelParadiseGroup/YouTube