В широкий прокат лента выйдет в октябре 2019 года, до российских кинотеатров она доберется с 23 января 2020 года.

В четверг, 12 декабря, в сети появился трейлер фильма "Маяк" с Робертом Паттинсоном. Видеоролик размещен на YouTube-канале Universal Pictures Russia.

В сюжете история о двух смотрителях маяка, которые медленно сходят с ума от жизни в изоляции. Лента полностью выполнена в черно-белых тонах и стилизована под классические хорроры прошлого века.

Отметим, что премьера фильма состоялась в мае на Каннском кинофестивале и получила приз "ФИПРЕССИ" в рамках двухнедельника режиссеров. После просмотра некоторые критики отметили, что проект студии А24 может быть представлен в качестве номинанта на премию "Оскар".

В широкий прокат лента выйдет в октябре 2019 года, до российских кинотеатров она доберется с 23 января 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился финальный трейлер "Ведьмака" от Netflix