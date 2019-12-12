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В сети появился финальный трейлер "Ведьмака" от Netflix

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Первая серия долгожданного сериала "Ведьмак" появится 20 декабря.

В четверг, 12 декабря, в сети появился финальный трейлер "Ведьмака" от Netflix. Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале стримингового сервиса. 

Главную роль в проекте исполнит актер Генри Кавилл, известный своим участием во вселенной DC в образе Супермена. Также в сериале сыграют Аня Чалотра, Фрейя Аллан и Анна Шаффер. 

Ранее по мотивам "Ведьмака" была выпущена серия компьютерных игр от польской компании CD Projekt RED. Помимо этого, в 2001 в Польше был снят одноименный фильм, который не пользовался успехом в мировом прокате. 

Ранее мы сообщали о том, что польские фанаты "Ведьмака" сняли полнометражный фильм по вселенной.

Видео: Netflix

Теги: ведьмак, кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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