Фильм уже опубликован на YouTube.

Во вторник, 10 декабря, стало известно, что польские фанаты "Ведьмака" сняли полнометражный фильм по вселенной. Картину длительностью 90 минут можно посмотреть бесплатно на YouTube.

Кинолента получила название "Спустя полвека поэзии". Известно, что фанатское сообщество из Польши работала над ней около четырех лет.

Отмечается, что в сюжете лежит история после погрома в Ривии. Главныеми героями в фильме выступают Трисс Меригольд, бард Лютик, его сын и Ламберт. Примечательно, что роль Лютика исполнил актёр Збигнев Замаховский, который играл этого же персонажа в польском сериале "Ведьмак".

Напомним, что на стриминговом сервисе первая серия долгожданного сериала "Ведьмак" появится 20 декабря. Главную роль в проекте исполнит актер Генри Кавилл, известный своим участием во вселенной DC в образе Супермена. Также в сериале сыграют Аня Чалотра, Фрейя Аллан и Анна Шаффер.

По мотивам "Ведьмака" была выпущена серия компьютерных игр от польской компании CD Projekt RED.

Ранее мы сообщали о том, что студия Warner Bros. официально анонсировала "Шазам! 2".

Видео: Pół Wieku Poezji Później - Alzur"s Legacy/YouTube